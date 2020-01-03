У Нідерландах замість подарунків розіслали бомби

П'ять фірм в Нідерландах отримали посилки з бомбами за цей тиждень, повідомило видання NL Times з посиланням на представника поліції.

Бомби відправили двох заправкам, готелю, підприємству з продажу автомобілів і агентству з продажу нерухомості в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті.

«Вони (бомби - прим. « Лента.Ру » ) могли призвести до серйозних тілесних ушкоджень», - розповіли в поліції, зазначивши, що ні один з пристроїв не спрацював. У посилках було також знайдено листи організації по стягненню боргів CIB із зазначенням її адреси в Роттердамі.

Пізніше в штаб-квартирі організації знайшли аналогічну посилку. Правоохоронці закликали бути пильними при отриманні посилок від CIB, однак виключили її причетність до події. Співробітники поліції вважають, що всі бомби розіслала одна людина, але поки відправника не знайшли.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року американець Цезар Сейок (Cesar Sayoc) розіслав 16 саморобних бомб членам Демократичної партії США і противникам президента Дональда Трампа. Свою провину він визнав, проте заявив, що нікому не бажав чинити зла. У серпні 2019 року суд міста Нью-Йорк засудив Сейока до 20 років в'язниці.