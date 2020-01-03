Вбивство іранського генерала спровокувало зростання цін на нафту

Вартість ф'ючерсу нафти марки Brent піднялася на 2,9 відсотка - до 68,19 доларів за барель після повідомлень про вбивство генерала елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Про це повідомляє агентство Reuters .

«На Близькому Сході ризики пропозиції залишаються підвищеними, напруженість у відносинах між США і підтримуваними Іраном ополченцями в Іраку продовжує зростати», - пише агентство, відзначаючи, що конфлікт може негативно відбитися на поставках.

В Іраку міжнародний аеропорт Багдада в п'ятницю піддався ракетному обстрілу, в результаті чого загинуло щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Reuters.

Три ракети "Катюша" впали в міжнародному аеропорту Багдада, біля терміналу вантажних авіаперевезень, повідомило агентство з посиланням на іракську службу безпеки.

Було спалено два автомобілі.

Шиїтські сили народної мобілізації, зі свого боку, заявили у своєму пості на Facebook, що їхній директор зі зв'язків з громадськістю був убитий під час так званого "боягузливого бомбардування США".

Іракські воєнізовані угруповання уточнили, що в результаті повітряного удару по їхніх транспортних засобах у міжнародному аеропорту Багдада загинули п'ятеро їхніх членів. Також бойовики повідомили, що вони приймали в аеропорту Багдада "важливих гостей", і обидва вони також були вбиті.

Пізніше з заяви Іранської революційної гвардії стало відомо, що загиблими іракськими "гостями" були генерал Кассім Сулеймані, голова елітних іранських сил Корпусу вартових ісламської революції, і Абу Махді аль Мугандіс, заступник командувача підтримуваних Іраном бойовиків, відомих як Народні мобілізаційні сили, повідомляє Sky News.

"Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак", - прокоментував бомбардування Пентагон.

Крім того, в американському оборонному відомстві наголосили, що США будуть продовжувати вживати необхідних заходів для захисту американців і їхніх інтересів по всьому світу.