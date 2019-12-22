У Франції лікар-хірург звалтував понад 300 дітей

Французького 68-річного хірурга Жоеля Ле Скуарнека звинуватили в згвалтуванні і домаганнях по відношенню до 349 дітей. Про це повідомляє місцеве видання BFM.

Уже 229 осіб дали свідчення у справі. Відзначається, що лікар здійснював протизаконні дії протягом 30 років. Прокурор Лорелін Пейрефіт розповів, що у деяких злочинів минув термін давності. Хірург почав домагання по відношенню до дітей в середині 80-х років. Вперше про це заявила 6-річна дівчинка в 2017 році, вона повідомила матері про скоєний над нею злочин сексуального характеру.

На допиті доктор зізнався також в згвалтуванні двох племінниць. Правоохоронні органи провели перевірку і виявили записані дані про 200 подібних випадків. Лікар скоював злочини на робочому місці, в лікарні.

У березні 2020 року очікується суд у справі про перші чотири виявлені злочини, інші випадки поки ще знаходяться в стадії попереднього розслідування і можуть бути об'єднані в одну справу.