Макрон відмовився від президентської пенсії та інших виплат

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від пенсії, призначеної йому після закінчення терміну на посту глави держави. Про це повідомляє Parisien з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Макрон прийняв рішення відмовитися від виплат, належних після завершення першого терміну на посаді президента, а також від суми, яка виплачується лідеру Франції при переобранні на другий термін.

Крім того, глава Франції відмовився від довічного поста в Конституційній раді, який надається йому за законом.

Рішення Макрона пояснюється бажанням глави держави «діяти відповідно до ситуації в країні», відзначило джерело.

Нагадаємо, страйки та акції протесту проти нової пенсійної реформи тривають у Франції третій тиждень.