В Китаї зобовязали громадян сканувати обличчя при реєстрації послуг мобільного звязку

Тепер громадяни Китаю повинні сканувати свої обличчя при реєстрації нових послуг мобільного зв'язку, передає «Бі-бі-сі» .

Уточнюється, що під час підписання нових договорів на послуги мобільного зв'язку китайці повинні пред'явити посвідчення особи і сфотографуватися, як у багатьох країнах. Але тепер потрібно буде також відсканувати своє обличчя для підтвердження, що користувач відповідає наданим документам.

Дана постанова набрала чинності в неділю, 1 грудня.

В уряді пояснили, що це зроблено для того, щоб захистити законні права та інтереси громадян в кіберпросторі.