Китай вводить санкції проти США через Гонконг

Китайський МЗС заявив, що вводить санкційні заходи проти деяких неурядових організацій США, повідомляє Reuters .

У число організацій, проти яких запроваджуються санкції, увійшла неурядова організація зі штаб-квартирою в США, що здійснює моніторинг, розслідування і документування порушень прав людини більш, ніж у 70 країнах світу - Human Rights Watch .

Варто зазначити, що Китай ввів санкції проти американських організацій після того, як глава Штатів Дональд Трамп підписав закон про права людини в Гонконзі. Згідно з документом, американська адміністрація повинна регулярно звітувати перед законодавцями про ситуацію в спеціальному адміністративному районі Китаю. Також передбачена можливість введення санкцій проти осіб, які, на думку Вашингтона, відповідальні за порушення там прав людини.