Снігопад у Франції залишив 200 тисяч будинків без електроенергії
Основною причиною збоїв електропостачання є обриви ЛЕП у результаті падіння дерев.
Через сильний снігопад у Франції без електрики залишились 200 тисяч будинків, один чоловік загинув. Про це повідомиляє телеканал BFMTV.
Як повідомляється, без світла залишилися жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Основною причиною збоїв електропостачання є обриви ЛЕП у результаті падіння дерев, що не витримують ваги снігу.
У одному з департаментів дерево, що впало, убило 63-річного чоловіка, який намагався розчистити сніг на дорозі.
За даними телеканалу, в четвер увечері в результаті снігових заметів на залізниці між Греноблем і Ліоном зупинився потяг. Людей довелося евакуювати.