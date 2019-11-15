Снігопад у Франції залишив 200 тисяч будинків без електроенергії

Через сильний снігопад у Франції без електрики залишились 200 тисяч будинків, один чоловік загинув. Про це повідомиляє телеканал BFMTV.

Як повідомляється, без світла залишилися жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Основною причиною збоїв електропостачання є обриви ЛЕП у результаті падіння дерев, що не витримують ваги снігу.

У одному з департаментів дерево, що впало, убило 63-річного чоловіка, який намагався розчистити сніг на дорозі.

За даними телеканалу, в четвер увечері в результаті снігових заметів на залізниці між Греноблем і Ліоном зупинився потяг. Людей довелося евакуювати.