Професор-коханець жорстоко вбив свою студентку

Трагедія сталася 7 листопада в Петербурзі, проте дізналися про те, що трапилося, лише через два дні. І то завдяки випадковості.

Як інформують російські ЗМІ, рано вранці 9 листопада таксист помітив літнього чоловіка, який борсався в Мойці. З річки потерпілого витягли і передали медикам. Разом з ним з води дістали рюкзак, вміст якого шокував поліцейських. Виявилося, що на набережну «купальщик» приніс відрізані жіночі руки і травматичний пістолет. Встановити особу врятованого не склало труднощів - ним виявився 63-річний доцент Олег Соколов.

У квартирі історика знайшли понівечене тіло його аспірантки і коханої Анастасії Єщенко. Вони часто з'являлися разом на реконструкціях і костюмованих балах, написали кілька наукових робіт.

Соколов вирішив зізнатися в скоєному. Він розповів, що посварився з молодою коханкою і нібито в стані афекту застрелив її. При цьому вчений не піддався паніці - він сховав тіло дівчини в одній з кімнат і, як ні в чому не бувало, приймав гостей, які, до слова, нічого незвичайного не помітили.

Позбутися від тіла Соколов вирішив класичним способом - розпиляти його і по частинах втопити в річці. Він купив пилку, взявся за справу, але в процесі йому періодично ставало погано, так що він прикладався до пляшки.

Доцент встиг відправити на дно частину останків Анастасії, але рюкзак з руками ніяк не хотів тонути. В результаті Соколов, який встиг вже неабияк випити, сам упав у воду.

Що стало причиною сварки викладача і аспірантки, поки достовірно не встановлено. Є дві версії: перша - загибла конфліктувала з дочками Соколова від попереднього шлюбу, а друга - літній викладач ревнував свою молоду кохану до її ровесників. Історик спробував переконати слідство, що був змушений вистрілити в дівчину, так як вона нібито кинулася на нього з ножем. Від також заявив, що сумував через смерть коханої і навіть мав намір накласти на себе руки. Він планував надіти мундир Наполеона і піти з життя в Петропавлівській фортеці на очах у городян і туристів.

Суд відправив вченого під арешт на два місяці - до 8 січня 2020 року.

Після смерті юної коханої Соколова розголосу набули й інші історії, які змушують задуматися, чи був такий фінал настільки вже несподіваним. Так, журналістам вдалося з'ясувати, що з однією зі своїх дружин історик, якому тоді було трохи за 30, познайомився в школі. Тільки ось його обраницею виявилася не молода колега, а одна з учениць.

Уже в той час, за словами іншої колишньої учениці, в поведінці Соколова виявлялися деякі дивні речі.

Колишня учениця Олега Соколова: «Він абсолютно фривольно себе вів. Він постійно вів себе так, ніби він і є Наполеон. Почуття власної важливості його прямо розпирало. Тому будь-який натяк на те, що хтось не захоплюється ним в повній мірі, він сприймав дуже агресивно. Я пам'ятаю, що ми з подругою одного разу хихикали, а він нас помітив. У нього прямо губи затремтіли, очі кров'ю налилися.

Ще одна історія сталася в 2008 році. Тоді одна зі студенток істфаку звернулася із заявою в поліцію, звинувативши Соколова в знущаннях і погрозах. За словами дівчини, вона перебувала з істориком в романтичних стосунках, а коли вирішила їх припинити, він відреагував неадекватно.

З тексту заяви: «Соколов О. В. схопив мене ззаду за руки і став зв'язувати мотузкою, яку, як я зрозуміла, він приготував заздалегідь. Я стала чинити опір і просити пояснити, що відбувається. Соколов О. В. вдарив мене по обличчю і в живіт, після чого прив'язав до стільця мої руки і ноги. Я виявилася абсолютно безпорадною, нездатною чинити опір. Соколов О. В. вийшов в сусідню кімнату, поки я залишалася прив'язаною до стільця в передпокої. З кімнати він повернувся з праскою і на моїх очах включив її в розетку. Коли праска нагрілася, він підніс її до мого обличчя, так що я відчувала що виходить від неї жар, і став погрожувати, що спотворить мене на все життя. Після чого став методично бити по обличчю, голові, наносив удари в груди і живіт. На всі мої благання зупинитися і одуматися, він тільки ще сильніше бив мене і погрожував, що вб'є, а труп закопає на найближчому будівництві".

Кримінальну справу проти доцента не порушили, більш того, він зберіг свою посаду на кафедрі. А історія була похована до 2018 року, коли потерпіла зважилася розповісти про це ЗМІ. Але і тоді ніяких заходів вжито не було, хоча, як стверджують істфаківці, неприйнятна поведінка викладача ні для кого не було секретом.

Максим Жих, історик: «Всі дівчата факультету були в курсі його девіантної поведінки і зазвичай жорстко посилали його у відповідному напрямку, але в будь-якому правилі є винятки, і хтось ставав його коханкою. Причому людиною він був ревнивою і агресивною, і якщо вже якась дівчина з ним зв'язувалася, то потрапляла у вкрай неприємну ситуацію, з якої не так-то просто було вибратися, бо ця людина намагалася утримати свою обраницю будь-якими способами».

Тепер в Інтернеті з'явилася петиція з вимогою притягнути до відповідальності керівництво вузу, яке закривало очі на численні скарги.