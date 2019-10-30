Мумія відомої художниці кілька тижнів зберігалась у квартирі

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У британському місті Хемслі, графство Норт-Йоркшир, сім'я шість тижнів тримала в спальні муміфіковані останки своєї родички. Про це повідомляє видання Daily Mail.

25 вересня 2018 року співробітники аптеки повідомили в поліцію про те, що японська пара купує підозріло багато медичного спирту. При цьому від чоловіка і жінки пахло мертвим тілом.

У той же день поліцейські прийшли за адресою в центрі Хемслі, де проживала японська сім'я: 52-річна Йосика Ясутаке (Yoshika Yasutake), її 46-річний брат Такахіро (Takahiro) і їх 76-річна мати Мітіко (Michiko Yasutake). В одній зі спалень будинку поліцейські знайшли муміфіковане тіло покійної сестри Йосікі і Такахіро - 49-річної Ріни. Імовірно, до моменту виявлення жінка була мертва шість тижнів. За життя вона була талановитою художницею.

Родичі покійної постали перед судом за звинуваченням у перешкоджанні законному похованню тіла. Вони говорили через перекладача і підтвердили свої імена та адресу котеджу в Хелмслі.

Справу перенаправили в Королівський суд Йорка, де вона буде розглянута 2 грудня. До цього моменту сім'я була відпущена під заставу. Звинувачення, яке пред'являється Ясутаке, може припускати максимальну міру покарання у вигляді довічного ув'язнення.