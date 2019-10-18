Пучдемон прийшов у прокуратуру Бельгії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон з'явився в прокуратуру Бельгії після того, як Іспанія видала ордер на його арешт. Про це повідомляє газета El Periodico з посиланням на адвоката політика.

Як зазначається, Пучдемон добровільно з'явився в прокуратуру і виступив проти його відправки до Іспанії.

У понеділок, 14 жовтня, Верховний суд Іспанії видав європейський і міжнародний ордер на арешт екс-глави каталонського уряду на підставі звинувачень у підбурюванні до заколоту і розтраті.