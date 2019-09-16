Росія і Білорусь визначились, якою бачать обєднану державу

Уже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Про це йдеться у програмі економічної інтеграції країн, повідомляють росЗМІ.

Спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

"Вона (програма економічної інтеграції Росії і Білорусі, - ред.) розрахована на півтора року і передбачає часткове об'єднання двох економічних систем з січня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про майже об'єднаний банківський нагляд, але з двома центробанками, єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії і гармонізоване держрегулювання галузей. Країни поки не зважилися вводити єдину валюту або об'єднати емісійні банки. Тим не менш, вони збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року введуть єдиний доступ до держзакупівель.