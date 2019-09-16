На Бермуди насувається ураган «Умберто»
Циклон «Умберто» від узбережжя Флориди рухається на північний схід у напрямку до Бермудських островів.
Циклон «Умберто», що сформувався у Східного узбережжя США, посилився і переріс в ураган, повідомляють закордонні ЗМІ.
Відзначається, що він знаходиться в 320 км від узбережжя Флориди і рухається на північний схід у напрямку до Бермудських островів зі швидкістю 1,7 м/с.
Раніше на США обрушився ураган «Доріан».
Нагадаємо, за період,поки ураган «Доріан» знаходився на Багамах, пропали безвісти 2,5 тисячі осіб.