На Бермуди насувається ураган «Умберто»

Циклон «Умберто», що сформувався у Східного узбережжя США, посилився і переріс в ураган, повідомляють закордонні ЗМІ.

Відзначається, що він знаходиться в 320 км від узбережжя Флориди і рухається на північний схід у напрямку до Бермудських островів зі швидкістю 1,7 м/с.

Раніше на США обрушився ураган «Доріан».

Нагадаємо, за період,поки ураган «Доріан» знаходився на Багамах, пропали безвісти 2,5 тисячі осіб.