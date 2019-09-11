Тайфун «Факсай» в Японії залишив без світла 460 тисяч будинків

Більш 460 тисяч будинків в префектурі Тіба, яка межує з Токіо, залишаються без електрики після потужного тайфуну «Факсай». Про це повідомляє енергетична компанія TEPCO.

Як стало відомо, протягом 11 вересня також не вдасться в повній мірі відновити електропостачання.

Повідомляється, що перебої з електрикою сталися через масштабні розриви ліній електропередач.

Раніше інформували, що понад 120 авіарейсів скасовано в Японії через тайфун «Факсай» .