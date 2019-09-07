В Естонії створюють групу реагування на появу зелених чоловічків
Естонія хоч і не чекає «зелених чоловічків», але повинна бути готова до їх появи.
Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме заявив, що відомство планує створити резерв внутрішньої оборони, який буде діяти як група швидкого реагування при ряді випадків - бунтах, нападі, катастрофах або появі «зелених чоловічків». Про це повідомляє ERR .
За його словами, чисельність резерву складе 1,5 тис. осіб. Всі вони повинні будуть пройти строкову службу.
Він зазначив, що члени резерву будуть перебувати в різних частинах Естонії і надавати допомогу прикордонникам і співробітникам поліції.
«Мова йде про мобільний резерв. Вони будуть працювати при ротах, по 150 чоловік», - додав Хельме.
При цьому він підкреслив, що Естонія хоч і не чекає «зелених чоловічків», але повинна бути готова до цього.