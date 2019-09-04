У Північній Кароліні через ураган «Доріан» введено надзвичайний стан

Президент США Дональд Трамп ввів в штаті Північна Кароліна режим надзвичайної ситуації через ураган «Доріан». Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Як зазначається, американський лідер у зв'язку зі стихією доручив надати федеральну допомогу місцевій владі.

Крім цього, Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США отримали від Трампа вказівку координувати зусилля для запобігання наслідків урагану. Нагадаємо, швидкість вітру сягає більше