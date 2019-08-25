Британський премєр відмовляється платити ЄС $ 37 млрд за Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив на саміті G7, що Лондон зменшить розмір відступних за вихід країни з ЄС з $ 48 млрд до $ 11 млрд. Про це повідомляє The Mail on Sunday .

За його словами, він не збирається платити $ 37 млрд при відсутності угоди про умови Brexit.

Згідно з виданням, в разі відсутності компромісу щодо розміру відступних цифра може і зовсім скоротитися до $ 8,6 млрд.

Як зазначається, ще в червні в статусі кандидата на пост прем'єра Британії Джонсон пообіцяв не платити Брюсселю $ 48 млрд, поки Лондон не домовиться щодо нової поліпшеної угоди про умови Brexit.