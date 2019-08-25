Північна Корея провела випробування нової ракетної установки

Центральне телеграфне агентство Північної Кореї виклало фото нової надкрупної ракетної пускової установки.

До цього стало відомо, що КНДР провела успішні випробування нової установки, здатної запускати кілька ракет.

На викладеному кадрі видно, як кілька десятків військовослужбовців вишикувалися недалеко від пускової установки і аплодують.

На передньому плані стоїть і посміхається північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Раніше повідомлялося, що випробування установки пройшло під керівництвом лідера держави.