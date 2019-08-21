Трамп по-справжньому перейнявся Гренландією

Американський президент Дональд Трамп відклав заплановану зустріч з датським прем'єром Метте Фредерікса через відмову обговорювати продаж Гренландії. Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері .

За його словами, Данія є особливою країною, в якій живуть незвичайні люди.

«... виходячи з висловлювань прем'єр-міністра Метте Фредерікса про те, що вона не зацікавлена ​​в обговоренні питання про покупку Гренландії, я відкладаю нашу зустріч», - заявив Трамп.

Він додав, що їх зустріч повинна була пройти через два тижні, але буде перенесена на інший час. Президент також подякував прем'єр-міністру за прямоту, оскільки вона заощадила обом країнам багато зусиль і позбавила їх від витрат.

Раніше повідомлялося, що члени данської королівської родини не стали відразу відкидати ідею президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про покупку Гренландії.