США звинувачують Росію в крадіжці технологій США

Помічник американського президента національної безпеки Джон Болтон заявив, що російська сторона вкрала багато технологій у США, в тому числі і для створення гіперзвуковоїо зброї.

Відомо, що Болтон сказав про це, коли його попросили дати коментар з приводу інциденту на військовому полігоні в Росії. Радник глави держави Дональда Трампа сказав, що російська сторона витрачає достатньо коштів на оборону, створюючи арсенал за технологіями, вкраденими у США.

На думку Болтона, Росія взяла ідеї у США і створила нові види гіперзвукових літальних апаратів і гіперзвукових крилатих ракет.

«[Вони] в значній мірі вкрадені з американських технологій», - уклав Болтон.