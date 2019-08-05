Стрілець з Огайо планував влаштувати розстріл учнів

Коннор Беттс, який влаштував стрілянину в штаті Огайо, свого часу планував здійснити розстріл в школі. Про це повідомляє Mirror .

Як зазначається, стрілок був виключений із середньої школи Беллбрук в Огайо за те, що вивісив «списки жертв» на стіні туалету.

Уточнюється, що директор школи підтвердив цю інформацію. Крім того, дівчина, яка вчилася разом з Беттс, також підтвердила його плани.

«Я знаю, що він склав список, але не впевнена, хто в ньому був. У нього був план розстріляти школу», - зазначила дівчина.

Вона також додала, що в школі над ним знущалися.

Нагадаємо, стрілянина сталася в Дейтоні в штаті Огайо. В результаті неї загинули 9 осіб і 27 постраждали. Поліція нейтралізувала Беттс менш ніж за хвилину.

Раніше повідомлялося, що стрілець з Огайо придбав зброю в інтернеті .