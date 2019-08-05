ЗМІ: Японія планує створити військово-космічний підрозділ

Влада Японії має намір створити військово-космічний підрозділ Сил самооборони. Про це повідомляє газета «Іоміурі» .

Як зазначається, ідея створити такий підрозділ пов'язана з активізацією використання космосу в оборонних цілях такими країнами як США, Росія і Китай.

Уточнюється, що новий підрозділ, в який входитиме 70 осіб, розмістять на військово-повітряній базі Сил самооборони в місті Футю.

Згідно з виданням, в завдання нового підрозділу буде входити стеження за космічним сміттям, погрозами атак або перешкод з боку супутників інших держав.

За попередньою інформацією, підрозділ з'явиться до 2020 року.