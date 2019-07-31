Принцеса-втікачка попросила суд Лондона захистити її дитину
Дружина шейха Мохаммеда аль-Мактума знаходиться в Лондоні і перебуває в процесі розлучення.
Принцеса Хайя бинт аль-Хусейн, яка втекла з Об'єднаних арабських еміратів від свого чоловіка шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встати на захист її дитини, повідомляє Reuters .
Деталі прохання не розкриваються, проте відомо, що мова йде про примус до шлюбу одного з дітей принцеси.
Дружина шейха Мохаммеда аль-Мактума, яка нещодавно разом з дітьми втекла від чоловіка, знаходиться в Лондоні і знаходиться в процесі розлучення.
Про те, що Хайя Бінт аль-Хусейн разом з дітьми покинула чоловіка, прихопивши $ 39 млн, британські ЗМІ повідомили на початку липня.
Раніше стало відомо, що принцесу Хайю підозрюють в романі на стороні.