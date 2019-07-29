Стрілянина на фестивалі в Каліфорнії: загинули щонайменше три людини

У США в штаті Каліфорнія на фестивалі їжі Gilroy Garlic сталася стрілянина. Про це повідомляє NBC з посиланням на службу швидкої допомоги.

За попередніми даними, постраждали 12 людей.

За словами одного з очевидців, стрілянину відкрив молодий чоловік, якому на вигляд близько 20 років.

На даний момент на місці події знаходиться велика кількість співробітників екстрених служб і кілька вертольотів.

За інформацією представника муніципальної ради Діона Бракко, в результаті інциденту постраждали 12 осіб.

Він також зазначив, що був затриманий один чоловік, якого підозрюють у стрілянині.

Однак, як уточнив Бракко, співробітники поліції вважають, що тих, хто стріляв, могло бути кілька.

У зв'язку з цим поліція продовжує пошуки.