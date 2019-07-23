Південна Корея звинуватила Росію у порушенні повітряного простору

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що російський військовий літак порушив повітряний простір країни. Про це повідомляє Reuters .

Як підкреслює відомство, літак Росії залетів в країну в районі Японського моря. Винищувачі Південної Кореї зробили попереджувальні постріли.

Представник міністерства заявив, що вперше російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї.

Інших подробиць поки немає.

Російська влада поки не коментували це звинувачення.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія запідозрила Росію в порушенні повітряного простору .