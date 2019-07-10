Майже півсотні людей отруїлися через витік газу в готелі

globalnews.ca

У канадському місті Вінніпег в готелі Super 8 Motel 46 людей отруїлися газом через витік. Про це повідомляє Global News.

Всього з готелю було евакуйовано 52 людини і одна собака. З них 46 осіб, включаючи двох дітей, були доставлені в госпіталь. Велика частина була відпущена додому.

П'ятеро були доставлені в лікарню в нестабільному стані. Стан ще 26 госпіталізованих оцінюється як стабільний.

«Жоден з пацієнтів не потребував реанімації, але рівень окису вуглецю був таким, що постраждалих віднесли до критичної категорії», - розповів про стан госпіталізованих головний пожежний фельдшер Вінніпега Джон Лейн.

Жертв вдалося уникнути завдяки датчику, який подав сигнал про перевищення допустимих норм вмісту чадного газу. На нього відреагували три пожежні станції. До готелю оперативно прибуло кілька пожежних машин і десять машин швидкої допомоги.

Подача газу в будівлю була припинена, була розпочата вентиляція приміщення. За словами представника пожежного департаменту Вінніпега, готель нещодавно успішно пройшов пожежну інспекцію.