У США чоловік навмисно наїхав на пішоходів, є постраждалі
У результаті інциденту поранення отримали три жінки і троє чоловіків.
На півночі Філадельфії 44-річний чоловік після сварки в'їхав у групу пішоходів, повідомляє CBS з посиланням місцеву поліцію.
Правоохоронці повідомили, що в результаті інциденту поранення отримали три жінки і троє чоловіків. Відзначається, що 37-річного потерпілого доставили в лікарню в критичному стані.
За словами очевидця події, люди "розлетілися як кеглі» після наїзду автомобіля на пішоходів.
У поліції підкреслили, що в даний момент водій затриманий. Ведеться розслідування інциденту.