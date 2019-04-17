У США чоловік навмисно наїхав на пішоходів, є постраждалі

На півночі Філадельфії 44-річний чоловік після сварки в'їхав у групу пішоходів, повідомляє CBS з посиланням місцеву поліцію.

Правоохоронці повідомили, що в результаті інциденту поранення отримали три жінки і троє чоловіків. Відзначається, що 37-річного потерпілого доставили в лікарню в критичному стані.

За словами очевидця події, люди "розлетілися як кеглі» після наїзду автомобіля на пішоходів.

У поліції підкреслили, що в даний момент водій затриманий. Ведеться розслідування інциденту.