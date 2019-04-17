71-річний чоловік підозрюється у 100 дитячих зґвалтуваннях

Поліція Луїзіани затримала 71-річного Харві Джозефа Фаунтена, який, за версією звинувачення, близько ста разів здійснював сексуальне насильство першого ступеня по відношенню до дітей, повідомляє CNN .

На телеканалі розповіли, що він був затриманий 9 квітня після того, як в поліцію звернувся невідомий (його стать не називається) і заявив, що Фаунтен ґвалтував його в дитячому віці. 71-річного американця спочатку запідозрили в 50 випадках зґвалтувань першого ступеня, однак згодом інші передбачувані жертви заявили про ще 50 зґвалтувань. Точне число можливих жертв Фаунтена зараз не називається.

У поліції Рапідс Періш додали, що Фаунтен здійснював сексуальні злочини в 1970-80 роках.