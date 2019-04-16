Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь

Вогонь швидко почав поширюватися на верхніх рівнях храму. Густа хмара диму повисла над Парижем, а полум'я було видно з різних кінців міста. На жаль, пожежа безповоротно зруйнувала значну частину внутрішніх конструкцій Нотр-Даму. Вогонь вдалося ліквідувати лише через 9 годин. Він сильно пошкодив будівлю, але основні конструкції залишилися цілими.

Нотр-Дам – одна з найбільш відомих визначних архітектурних пам'яток та символ Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття. Він пережив дві світові війни і лишився майже неушкодженим. Кожного року храм відвідують понад десять мільйонів вірян та звичайних туристів.

За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які розпочалися на початку квітня. Зокрема, могли загорітися дерев'яні риштування висотою близько 100 метрів, що встановили під час реставрації. Однак, точної інформації про причину пожежі поки немає.

Прокуратура Парижа вже розпочала розслідування інциденту, попередньо кваліфікувавши його як "ненавмисне знищення вогнем". Слідчі допитують будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

Як стало відомо, з палаючого Собору вдалося врятувати частину святинь – терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Нотр-Дама, туніку святого Людовіка та кілька картин. Проте, великі полотна винести було неможливо, тому вогонь знищив їх.

Терновий вінець, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп’яттям. Він є однією з найбільших реліквій християнства. Від пожежі вінець врятувало те, що він зберігалася в спеціальному сховищі.