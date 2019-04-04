Конгрес США хоче вивчити доходи Трампа

Палата представників Конгресу США зажадала, щоб Податкове управління опублікувало декларації президента країни Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Голова бюджетного комітету нижньої палати парламенту, демократ Річард Ніл заявив, що необхідно проконтролювати дії відомства щодо глави держави. Комітет зажадав податкові декларації Трампа за шість років. Для цього виділили виділили термін до 10 квітня.

Ніл пояснив, що запит є частиною наглядової функції парламенту. На думку демократів, податкові декларації допоможуть отримати відповіді на кілька важливих питань, зазначає The Washington Post. Зокрема, вони хочуть зрозуміти, маніпулював Трамп даними про свої доходи і чи могли його закордонні зв'язки впливати на зовнішню політику.

Американський лідер висловив здивування з приводу того, що законодавці вимагають дані за шість років. «Зазвичай просять за десять років, по-моєму, вони здаються», - прокоментував він запит.

Як повідомляє The Washington Post, Трамп готовий у Верховному суді відстоювати своє право не передавати парламенту необхідні дані. Він відмовляється надавати декларації, поки йде процес аудиту. «Здається, що мої фінанси завжди перевіряють. Це так, тому що цифри великі», - додав президент. Ніл також попросив перевірити, чи дійсно всі останні роки проводиться аудит.

Нагадаємо, проміжні вибори в Конгрес відбулися 6 листопада 2018 року. За їх підсумками Демократична партія отримала контроль над палатою представників: в ній 223 демократа проти 197 республіканців. У Сенаті перевага залишилася за республіканцями - у них 51 місце.