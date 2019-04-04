Королева Великобританії заборонила дружині принца Гаррі Меган Маркл надягати прикраси зі своєї колекції

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на наближеного до королівської сім'ї джерела.

Після весілля принц Гаррі спеціально проінструктував персонал: «Все, що Меган захоче, - вона отримує». Це не сподобалося Єлизаветі II, яку до сих пір не влаштовує марнотратне поводження подружжя онука і її високі запити.

У зв'язку з цим Букінгемський палац вирішив обмежити доступ Меган Маркл до коштовностей Єлизавети і ввів суворі правила, прагнучи «підтримати порядок, ієрархію і верховенство» в королівській родині. За словами джерела, таке рішення вивело з себе герцога Сассекського.

При цьому дружині його старшого брата принца Вільяма, як і раніше, дозволяється носити прикраси, в тому числі і ті, що належали принцесі Діані.

Раніше. в квітні, з'ясувалося, що принц Чарльз заборонив Меган Маркл приходити в тіарі на її першу державну вечерю. Під час поїздки на Фіджі в жовтні минулого року герцогиня побажала надіти головний убір з дорогоцінними каменями з колекції королівської сім'ї. Однак свекор закликав її відмовитися.