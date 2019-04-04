Королева Великобританії заборонила дружині принца Гаррі Меган Маркл надягати прикраси зі своєї колекції

Королева Великобританії заборонила дружині принца Гаррі Меган Маркл надягати прикраси зі своєї колекції

Єлизавету II не влаштовують високі запити дружини онука.

Джерело: Відомості

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на наближеного до королівської сім'ї джерела.

Після весілля принц Гаррі спеціально проінструктував персонал: «Все, що Меган захоче, - вона отримує». Це не сподобалося Єлизаветі II, яку до сих пір не влаштовує марнотратне поводження подружжя онука і її високі запити.

У зв'язку з цим Букінгемський палац вирішив обмежити доступ Меган Маркл до коштовностей Єлизавети і ввів суворі правила, прагнучи «підтримати порядок, ієрархію і верховенство» в королівській родині. За словами джерела, таке рішення вивело з себе герцога Сассекського.

При цьому дружині його старшого брата принца Вільяма, як і раніше, дозволяється носити прикраси, в тому числі і ті, що належали принцесі Діані.

Раніше. в квітні, з'ясувалося, що принц Чарльз заборонив Меган Маркл приходити в тіарі на її першу державну вечерю. Під час поїздки на Фіджі в жовтні минулого року герцогиня побажала надіти головний убір з дорогоцінними каменями з колекції королівської сім'ї. Однак свекор закликав її відмовитися.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...