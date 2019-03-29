Няня місяцями знущалися над малюками-двійнятами

Як повідомляють закордонні ЗМІ, у Москві затримали няню, яка протягом майже чотирьох місяців била двох малолітніх дітей.

За даними відомства, 18 грудня минулого року 47-річна жінка влаштувалася на посаду няні-гувернантки для двійнят в сім'ю, яка проживає на північному заході столиці. Вона неодноразово завдавала підопічним побої і «здійснювала над ними інші насильницькі дії». Знущання тривали до 9 березня 2019 року.

Той факт, що няня б'є дітей, вдалося встановити за допомогою камери відеоспостереження, яку батьки розмістили в дитячій кімнаті.

Гувернантка спробувала сховатися, проте 28 березня її затримали. Відносно жінки порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 117 Кримінального кодексу України ( «Катування»).

У минулому році повідомлялося про виховательці дитячого будинку-інтернату в Томській області, яка побила дитину-інваліда і потрапила на камери відеоспостереження. На кадрах було видно, як жінка в білому халаті вносить дитини в дитячу спальню, кидає його на диван і б'є по голові. Відносно виховательки порушили кримінальну справу.