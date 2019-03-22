Boeing втратив контракт на десятки мільярдів доларів

Компанія Boeing позбулася контракту з національною індонезійською авіакомпанією Garuda Indonesia через катастрофу лайнера в Африці. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Мова йде про постачання 49 літаків моделі Boeing 737 MAX. Вартість закупівлі повинна була скласти кілька десятків мільярдів доларів. Операцію скасували через побоювання пасажирів.

«Ми направили Boeing лист з проханням анулювати замовлення. Пасажири Garuda втратили довіру і не хочуть літати на Boeing 737 MAX», - повідомив представник авіакомпанії.

Перевізник вперше повністю розірвав контракт з Boeing після краху лайнера в Африці.

По всьому світу забороняють польоти Boeing. Пасажирів чекають зліт цін і затримки рейсів

За останні півроку у світі зафіксовано дві авіакатастрофи за участю Boeing 737 MAX, в них загинули 346 осіб. Остання сталася 10 березня в Ефіопії. Літак розбився через шість хвилин після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби. Всі 157 осіб, які перебували на борту, загинули. Серед жертв авіакатастрофи - громадяни 33 країн.

Після цього від експлуатації літаків Boeing 737 MAX відмовилися близько 30 авіакомпаній по всьому світу. Євросоюз, США і Росія закрили небо над своїми територіями для їх польотів.

Boeing 737 MAX - новітнє покоління літаків Boeing 737. Експлуатація повітряних суден цієї серії почалася в 2017 році. Модель є найбільш продаваним літаком в історії компанії.