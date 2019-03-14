Троє малолітніх дітей добу провели в квартирі з померлою матірю

У Петербурзі троє малолітніх дітей провели добу в квартирі з трупом матері. Як повідомляє П'ятий канал, це хлопчики чотирьох і двох років і дівчинка, якій немає й року.

Відзначається, що дітей виявили завдяки сусідам.

У повідомленні говориться, що малюки були недоглянутими і голодними, в одного з них лікарі діагностували відставання в розвитку.

Як уточнюється, сім'я перебувала на обліку в органах опіки, двох старших, вже повнолітніх, дітей свого часу вже вилучали. Останнім часом співробітники органів опіки не провідують квартиру, так як нібито помітили «позитивну динаміку» в поведінці матері.

«У кімнаті поруч з жінкою перебували троє її малолітніх дітей 2014 року, 2016 і 2018 років народження, які в даний час госпіталізовані в різні лікарні міста з метою медичного обстеження», - заявили у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії по Санкт-Петербургу, інформує канал.

У даний час встановлюються обставини події.