Європарламент підтримав рішення про згортання "Північного потоку-2"

В Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в доповіді Європарламенту, опублікованому на сайті організації.

У тексті доповіді йдеться, що "газопровід "Північний потік-2" посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС і не відповідає положенням енергетичної політики ЄС та її стратегічним інтересам - і тому повинен бути зупинений".

У Європарламенті при цьому ще раз зазначили, що "політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів в якості політичного інструменту для надання, підтримки і посилення свого політичного впливу і тиску на зону, яку РФ вважає своєю сферою впливу. А також для впливу на кінцевих споживачів".

У доповіді також наголошується, що "ніякі нові проекти не повинні здійснюватися без попередньої юридичної оцінки їх правового відповідності законодавству ЄС і узгодженим політичним пріоритетам".

Крім того, в документі йдеться, що "ЄС потрібно продемонструвати стійку внутрішню солідарність, коли справа стосується її енергетичної безпеки. Сильна залежність ЄС від викопного палива підриває вироблення збалансованого, послідовного і заснованого на європейських цінностях підходу щодо Росії".

Нагадаємо, влада США готуються ввести санкції стосовно компаній, що займаються "Північним потоком-2".

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Газпром" заявив, що газопровід "Північний потік-2" побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.