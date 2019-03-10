В Італії жінка закатала екс-коханця в бетон

В Італії 64-річна жінка найняла сицилійську мафію, щоб вони розправилися з її колишнім 41-річним коханцем. Про це повідомляє The Guardian .

За версією слідства, жінка не могла змиритися з тим, що коханець покинув її, вкравши коштовності, тому вона найняла чотирьох членів мафії.

Відзначається, що тіло жителя Албанії Ламаджа Астрід виявили в бетонній стіні через шість років після його зникнення. Чоловіка вдалося впізнати завдяки залишкам одягу.

За даними поліції, дізнавшись про виявлення тіла екс-коханця, жінка намагалася втекти з країни, але поліція її перехопила. Також були затримані передбачувані вбивці Астрід.