У США літак врізався у житловий будинок

В американському місті Форт-Лодердейл (штат Флорида) легкомоторний літак врізався в житловий будинок. Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцевих рятувальників.

На борту літака знаходився тільки пілот. Він загинув в результаті події.

Повітряне судно вилетіло з аеропорту Норт-Перрі в Пемброк-Пайнс. Літак врізався в житловий будинок між 16-м і 17-м поверхами. Після цього він впав на палубу біля басейну, у якому велися ремонтні роботи.

Жильців будівлі евакуювали. Національна рада з безпеки на транспорті розслідує всі обставини події.