Лукашенко обіцяє і далі розміщувати на своїй території російські бази

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни і далі будуть розташовуватися російські військові об'єкти, передає БелТА .

Він підкреслив, що це буде відбуватися як і раніше на безоплатній основі.

«Це наша спільна безпека», - зазначив Лукашенко.

Білоруський лідер додав, що в даний момент на території країни розташовуються два російські військові об'єкти. Через рік угоду між країнами необхідно буде переукласти.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко пообіцяв спільну з Росією відповідь на розміщення ракет США в Європі.