Лукашенко обіцяє і далі розміщувати на своїй території російські бази
І робитиме це на безоплатній основі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни і далі будуть розташовуватися російські військові об'єкти, передає БелТА .
Він підкреслив, що це буде відбуватися як і раніше на безоплатній основі.
«Це наша спільна безпека», - зазначив Лукашенко.
Білоруський лідер додав, що в даний момент на території країни розташовуються два російські військові об'єкти. Через рік угоду між країнами необхідно буде переукласти.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко пообіцяв спільну з Росією відповідь на розміщення ракет США в Європі.