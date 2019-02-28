Вісім тонн золота не дорахувався Центробанк Венесуели

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Зі сховищ Центробанку Венесуели минулого тижня пропали як мінімум вісім тонн золота. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді і опозиційному парламенті Боліваріанської республіки.

Стверджується, що дорогоцінний метал був вивезений на урядовому спецтранспорті в день, коли глава Центробанку Калікст Ортега був відсутній в країні. В даний час місцезнаходження золота невідомо. В опозиції припускають, що воно може бути «незаконно продано іншій країні». У Центробанку відмовилися коментувати цю інформацію.

8 лютого повідомлялося , що турецька фірма під назвою Sardes експортувала з Венесуели до Туреччини золото загальною вартістю 900 мільйонів доларів. Відзначається, що компанія з'явилася в грудні 2017 року, через два місяці після того, як венесуельський лідер Ніколас Мадуро відвідав турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана в Анкарі.

В кінці січня контрольована опозицією Національна асамблея (парламент) Венесуели заявила про спробу вивезення 20 тонн золота з країни. За інформацією супротивників діючого президента Ніколаса Мадуро, воно могло попрямувати до Росії. У Москві таку версію спростували, однак 31 січня в російській столиці приземлився літак, який прибув з Венесуели з невідомим вантажем на борту.

23 січня на тлі масових протестів лідер опозиції Венесуели і спікер парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим главою держави і закликав чинного главу держави Ніколаса Мадуро скласти з себе повноваження і провести нові вибори.