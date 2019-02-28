Конгрес США зацікавився майном Путіна і його наближених

Американські конгресмени зажадали від розвідувального співтовариства США надати дані про розмір доходів і майна російського президента Володимира Путіна . Про це сказано на сайті члена Палати представників Елізи Стефаник.

Стефаник і її колега Вал Демінг підготували законопроект під назвою «Закон про транспарентність щодо Володимира Путіна». Згідно з ініціативою, розвідка повинна зібрати дані і надати доповідь про «фінансовий стан президента РФ і його прихильників, а також про таємні мережі».

«Путін і його політичні союзники прагнуть послабити демократію по всьому світу, посилюючи політичний контроль за допомогою неетичних дій», - пояснила Стефаник.