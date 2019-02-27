Трамп: Північна Корея має потенціал стати однією з найрозвиненіших економік світу

Північна Корея зможе стати процвітаючою країною тільки в разі денуклеаризації. Про це заявив президент США Дональд Трамп в своєму Twitter -аккаунте.

Трамп зазначив, що КНДР може стати такою ж квітучою країною, як В'єтнам. «Потенціал неймовірний, величезні можливості для мого друга Кім Чен Ина , яким немає аналогу в історії», - написав він.

Американський лідер також попросив демократів припинити розмови про те, що йому робити з Північною Кореєю, і запитати себе, «чому вони не робили" це "протягом восьми років адміністрації Обами».

Напередодні Трамп уже заявляв , що Північна Корея має потенціал стати однією з найрозвиненіших економік світу.

Зустріч Дональда Трампа і глави Північної Кореї Кім Чен Ина відбудеться в столиці В'єтнаму Ханої 27-28 лютого. Перший саміт США - КНДР пройшов в Сінгапурі 12 червня 2018 року. За його підсумками сторони прийняли спільну заяву, в якій йшлося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки.