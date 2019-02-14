У будівлі МЗС РФ знайшли труп дипломата

У четвер, 14 лютого, в Міністерстві закордонних справ виявили тіло чоловіка, передають російські ЗМІ.

Як повідомляється, бездиханне тіло 68-річного чоловіка було знайдено в туалеті на 19-му поверсі будівлі. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі немає.

Правоохоронці з'ясовують причину смерті дипломата. На даний момент встановлюються всі подробиці події. Офіційно інформацію про знайдене тіло поки не підтвердили.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що біля Кременчука правоохоронці виявили припаркований автомобіль Hyundai Santafe, в якому знаходилося тіло приватного підприємця з явними ознаками насильницької смерті.

Крім того, під Запоріжжям знайшли труп з рубаними ранами. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Також в Дніпрі на вулиці Сімферопольській на території ЖК Panorama, було виявлено тіло чоловіка. Труп під вікнами багатоповерхового будинку побачив охоронець під час обходу території.