США значно збільшить число військ у Польщі

Сполучені Штати мають намір значно збільшити число своїх солдатів у Польщі у ситуації, коли адміністрація президента Дональда Трампа збільшує свою активність у Центральній Європі. Про це поінформувала посол США у Варшаві Жоржет Мосбахер в інтерв’ю виданню «Financial Times». Вона наголосила, що американський контингент, що налічує 4 тис. солдатів, збільшиться, однак дипломатка не відповіла, чи буде розгорнута у Польщі постійна база США, інформує Польське радіо.

«Міністерство оборони (США) сприймає (сили 21 століття) як… більш ефективні, більш ротаційні, ніж такі, де є лікарні, будинки, і куди перевозять свої родини», - сказала Мосбахер. «Але щодо присутності, що є безперечною, і великої кількості американських солдатів тут, то саме так і є. І я думаю, що (поляки) отримують більшість того, чого хочуть», - зауважила вона.

За словами Мосбахер, збільшення кількості американських солдатів у Польщі «буде значним». «Воно перевищує сотні, сотні», - додала посол.

За повідомленнями лондонського видання, «найновішою ознакою дедалі тісніших відносин між Вашингтоном та Варшавою є сьогоднішнє підписання контракту між Польщею та США на суму 414 млн доларів на постачання ракетних артилерійських мобільних систем HIMARS.

За словами Мосбахер, «готовність Польщі відігравати роль у посиленні європейських оборонних механізмів мала ключове значення для польсько-американських відносин».

«Поляки є важливим союзником, вони івнестують свої 2 відсотки ВВП в оборону. Вони готові модернізувати свою армію на 40 млрд доларів. Ми поважаємо це», - наголосила американська посол, порівнюючи Польщу з державами НАТО, котрі не витрачають необхідних коштів на оборону.

«Ми попросили (інші країни), аби вони активізували (дії) і взяли на себе частковий тягар у 2 відсотки свого ВВП (на оборону) і вони нарікають на це. Але поляки ні. І це не залишиться непоміченим. Тому, коли мова йде про постійну присутність тут, я думаю, що вони будуть винагороджені», - наголосила Жоржет Мосбахер.

Нагадаємо також, що сьогодні опівдні у Варшаві підпишуть польсько-американський контракт на постачання ракетних артилерійських ракетних комплексів далекої дальності HIMARS. Участь у церемонії візьмуть президент Польщі Анджей Дуда та віце-президент США Майк Пенс. Договором, за програмою HOMAR, передбачене придбання 20 пускових установок з боєприпасами та супутнім обладнанням. Нове озброєння польська армія повністю отримає до 2023 року.