У 2018 році майже 47 тис. громадянам України відмовили у вїзді до Польщі

Понад 77 тис. іноземців, котрі у 2018 році проходили контроль на кордоні з Польще, не отримали дозволу на перетин польського кордону. Про це поінформувала речниця Прикордонної служби Польщі Аґнєшка Ґоліас. Найбільше відмов у в’їзді до Польщі отримали громадяни України, інформує Польське радіо.

За даними Головної комендатури Прикордонної служби, торік польські прикордонники видали 77,2 тис. відмов у в’їзді до Польщі. Найбільше – на кордоні з Україною (48,8 тис.), з Білоруссю (майже 26 тис.) і на кордоні з Росією (1,3 тис.). Найчастіше відмовляли у перетині кордону громадянам України (46,7 тис.), Росії (20,2 тис.) та Білорусі (5,5 тис.).

Аґнєшка Ґоліас поінформувала, що головними підставами для видачі рішень про відмову у в’їзді до країни були відсутність дійсної візи або документу перебування, брак документів, що підтверджують мету в’їзду та відсутність необхідних коштів.

Польські прикордонники торік затримали на так званому зеленому кордоні 285 осіб, котрі незаконно перетнули польський кордон. Затримання здійснено на прикордонному відрізку з Росією, Білоруссю та Україною.

У автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Росією, Білоруссю та Україною таких спроб було зареєстровано 1173, а на летовищах – 404. Здебільшого це були особи, котрі мали фальшиві візи, документи або підроблені штампи прикордонної служби. Фальшиві документи для перетину польського кордону або для перебування у країні використовували найчастіше українці (1138 осіб), росіяни (145), білоруси (52), сирійці (47), іранці (40), в’єтнамці (22) та китайці (22 особи).

Польські прикордонники провели також 3,6 тис. перевірок законності працевлаштування. У результаті контролю виявилося, що понад 12 тис. іноземців працює з порушенням правил. Серед тих, хто найчастіше порушував норми, були: громадяни України (19,6 тис. осіб), Молдови (400), Білорусі (370) та Грузії (246 осіб).

У 2018 році Прикордонна служба Польщі перевірила загалом на кордоні 52,3 млн осіб. 36 млн з них – це іноземці. Понад 21,6 млн перевірок проведено на кордоні з Україною.

Нагадаємо, У 2018 році польські прикордонники перевірили легальність перебування у Польщіпонад 45 тис. іноземців. У випадку понад 26 тис. з них були виявлені порушення.