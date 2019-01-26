Вибух на Бразильській греблі: кілька загиблих і сотні зниклих безвісти

Річка грязюки пошкодила будинки та сільськогосподарські угіддя.

Кілька людей загинули, а більше 200 зникли безвісти після того, як в Бразилії вибухнула гребля на шахті залізної руди, повідомляє sky news.

Стихійне лихо сталося біля міста Белу-Оризонт. Викинутий потік бруду пішов до міста Брумадіньо на південному сході країни.

Пожежна служба підтвердила щонайменше 200 безвісних людей, у тому числі 100 робітників з шахти, що належить Vale.

Мер Брумадіньо Авімар де Мело Барселус повідомив, що сім тіл були вилучені з грязі.

Річка грязюки, що вилилася і пішла через дорогу, пошкодила будинки та сільськогосподарські угіддя.

У рятувальній акції задіяні вертольоти, що збирали покритих брудом людей, у тому числі вдалося підняти жінку з переломом стегна. Восьмеро поранених доставлено в лікарню.

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