Вибух на Бразильській греблі: кілька загиблих і сотні зниклих безвісти
Річка грязюки пошкодила будинки та сільськогосподарські угіддя.
Кілька людей загинули, а більше 200 зникли безвісти після того, як в Бразилії вибухнула гребля на шахті залізної руди, повідомляє sky news.
Стихійне лихо сталося біля міста Белу-Оризонт. Викинутий потік бруду пішов до міста Брумадіньо на південному сході країни.
Пожежна служба підтвердила щонайменше 200 безвісних людей, у тому числі 100 робітників з шахти, що належить Vale.
Мер Брумадіньо Авімар де Мело Барселус повідомив, що сім тіл були вилучені з грязі.
Річка грязюки, що вилилася і пішла через дорогу, пошкодила будинки та сільськогосподарські угіддя.
У рятувальній акції задіяні вертольоти, що збирали покритих брудом людей, у тому числі вдалося підняти жінку з переломом стегна. Восьмеро поранених доставлено в лікарню.
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