У Кракові зявилася "швидка допомога" для бездомних

Завдяки підтримці місцевої римо-католицької курії, лікарі, студенти та інші медичні спеціалісти, котрі займаються допомогою бездомним, зможуть їх обстежувати і лікувати за допомогою особливої карети "швидкої допомоги". Волонтери Фонду «Медична пристань» для надання допомоги використовують зустрічі у рамках акції «Суп на Плантах». Отже, нужденні, окрім їжі, отримують також і медичну допомогу, – пояснює Матеуш Ґайда з Фонду «Медична пристань».

«Завдяки цьому ми можемо їх обстежити, можемо також надати більш комплексну допомогу тут на місці, а не як дотепер на лавці на Плантах, коли, часто в мороз, треба було роздягатися, аби лікар міг оглянути або накласти пов’язку. Отже, ми не створюємо для цих пацієнтів небезпеки підхопити якісь вторинні інфекції, захворювання. А крім цього, вони тепер мають можливість зробити в кареті "швидкої" електрокардіограму, адже кардіологічні проблеми – це також дуже велика проблема серед бездомних».

"Швидку" вдалося купити завдяки коштам, зібраним під час спеціальної акції у Всесвітній день вбогих.