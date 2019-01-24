Екс-главу уряду Шотландії заарештували через підозри в домаганнях

Колишнього першого міністра Шотландії Алекса Салмонда затримали через підозри в сексуальних домаганнях, повідомляє Sky News .

Відзначається, що шотландська поліція розслідує скарги, отримані від двох жінок, які стверджують, що Салмонд їх домагався.

Сам 64-річний політик стверджує, що всі звинувачення проти нього - це брехня.

«Ми можемо підтвердити, що чоловік був затриманий і звинувачений, рапорт спрямований в прокуратуру», - розповіли в поліції.