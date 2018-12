Китайського вченого, який створив дітей-мутантів, взяли під варту

Фото: He Jiankui / Reuters

Китайський учений Хе Цзянькуй (He Jiankui), який заявив про створення перших генетично модифікованих близнюків і зник після цього, знаходиться під охороною. На даний момент він проживає в гостьовому будинку, що належить Південному науково-технологічному університету, де він працював. Про це повідомляє The New York Times.

Дослідника днями помітили, як він прогулювався по одному з балконів, обгороджених металевою сіткою, і розмовляв з жінкою, ймовірно, дружиною. Очевидці також повідомляють про чотирьох невідомих в цивільному, які стояли зовні гостьового номера, де знаходився Цзянькуй. Залишається неясним, до якого відомства - поліції, університету або іншої організації - вони відносяться. Представники органів правопорядку і освітнього закладу не відповідають на запити.

За словами співробітників Цзянькуя, досліднику дозволено користуватися електронною поштою та телефоном. Він не повідомляє колегам про своє місцезнаходження, хоча і говорить, що знаходиться в безпеці.

В кінці листопада Хе Цзянькуй оголосив про народження перших в світі генетично модифікованих дівчаток-близнят. Вчений вніс мутації в гени людських ембріонів в рамках лікування безпліддя у семи бездітних пар, однак поки йому вдалося домогтися лише однієї вагітності. В результаті народилися діти, які є носіями ДНК, що сприяє розвитку стійкості проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Роботу засудили як колеги вченого, так і держава. Південний науково-технологічний університет (Шеньчжень), де трудиться Цзянькуй, на наступний день після оголошення результатів дослідження випустив офіційну заяву, в якому повідомлялося, що керівництво не було в курсі роботи вченого, який пішов в лютому в неоплачувану відпустку. Також його звинуватили у нанесенні збитку міжнародної репутації Китаю в області генетичних досліджень, і уряд країни вимагає зупинити експеримент.