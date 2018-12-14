Експерт: Захоплення України – це підготовка Росії до світового конфлікту

Захоплення України – це не кінцева мета Росії, а тільки частина підготовки до більш широкої атаки, що може зачепити, зокрема, Польщу. Так вважає голова Служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки та оборони України Валентин Петров. «Насправді, ми можемо говорити про підготовку до світової війни», - застерігає він.

«Якщо ми подивимося на нинішні військові ініціативи Росії, то можна сказати, що це є не тільки підготовка до війни з Україною, а частина ширшого розвитку російської наступальної машини. Вона простягається від Північного моря аж до Сирії. Насправді, ми можемо говорити про підготовку до світової війни», - сказав Петров, якого цитують українські ЗМІ.

Петров виступив на презентації проекту «Світ 2019», опрацьованого спільно тижневиками «Український тиждень» та «The Economist». На його погляд, глобальний конфлікт може вибухнути вже у найближчі роки.

«Нині всі плани з озброєння великих держав, зокрема Російської Федерації, стосуються 2023-2025 років. Світ може бути готовим до глобального конфлікту навіть за шість років, щоправда він може початися також раніше. У гіпотетичній третій світовій війні Росія, зміцнена ресурсами України, буде цілковито іншою Росією», - вважає він.

За словами представника РНБО України, наступний рік буде для України важким у зв’язку з президентськими та парламентськими виборами, у які втручатиметься Росія.

«Абсолютно зрозуміло, що наш противник намагатиметься використати це. Воєнна мапа вже є, на кордонах розгортають військові підрозділи. Це насправді жахлива сила і вона загрожує не тільки Україні. Вона планує пройти через Україну, а потім Білорусь, дійти до країн Балтії та Польщі», - наголосив Валентин Петров.