Гроші, що випали з інкасаторської машини, спровокували низку ДТП

З інкасаторської машини на трасі в штаті Нью-Джерсі випали грошові купюри, які стали причиною декількох аварій. Про це повідомляється в твіттері поліцейського управління округу.

У поліції розповіли, що аварії сталися через те, що водії зупиняли свої машини посеред траси, щоб зібрати гроші, що лежали на дорозі.

Також в поліції розповіли, що через низку ДТП недалеко від Нью-Йорка утворилися великі пробки.