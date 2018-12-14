Вихователі штрикали дітей зубочистками

Три вихователя одного з дитсадків у китайській провінції Ляонін були затримані після того, як їх запідозрили в знущаннях над дітьми. Про це повідомляє South China Morning Post.

Відомо, що співробітники тикали вихованців зубочистками. Всього в поліцію міста Шеньян надійшли скарги від батьків 15 дітей. Наразі стосовно освітнього закладу проводиться перевірка.

Один з батьків розповів журналістам, що дітей штрикали, якщо вони не доїдали їжу, переверталися під час тихої години або, наприклад, погано танцювали. Інший повідав, що керівництво установи намагалося приховати те, що відбувається і відправляло вихованців, у яких після таких уколів текла кров, в медпункт, щоб ранки обробили. Наймолодшим при цьому говорили, що якщо вони поскаржаться, то їх покарають ще сильніше.

Одна з жінок запідозрила недобре, коли побачила, що її дитина тикає зубочисткою інших дітей. Вона пояснив їй, що повторює за вихователями.

У дитячому садку звинувачення відкинули і заявили, що можуть надати слідству записи з камер спостереження.

Нагадаємо, у листопаді вісім вихователів ясел в Шанхаї були засуджені до 18 місяців тюремних термінів за жорстоке поводження з вихованцями. Крім іншого, вони змушували дітей їсти гірчицю.